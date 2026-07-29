×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eczacıyı darp eden kadın ilaçları alarak kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Eczane#Darp
Eczacıyı darp eden kadın ilaçları alarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 18:58

Mersin’de girdiği eczanede, eczacıyı darbedip raflardaki ilaçları alarak kaçan E.T. adlı kadın tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mersin'in Mezitli ilçesinde taksi ile gelen E.T. adlı kadın, girdiği eczanede iş yeri sahibine saldırıp darp ettikten sonra raflarda duran ilaçları alarak uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettikleri E.T.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczacıyı darp eden kadın ilaçları alarak kaçtı

Eczacıyı darp eden kadın ilaçları alarak kaçtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Eczane#Darp

BAKMADAN GEÇME!