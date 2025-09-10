Eczacılar boy-bel-kilo ölçecek

Haberin Devamı

Eczacılar tarafından eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümlerinin yapılmasına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izin vermişti. Sağlık Bakanlığı da bu kararı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, eczanelerde yapılan tüm ölçümler “Reçetem” sistemi üzerinden kayıt altına alınacak ve bilgiler doğrudan e-Nabız’a aktarılacak.

Uygulamayı eleştiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan ise “Bu ölçümler eczacının işi değil” diyerek Hürriyet’e şunları söyledi:

E-NABIZ’A AKTARILACAK

“Sağlık sisteminde hastaların takibini kolaylaştırmak adına, eczanelerde ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi temel sağlık ölçümleri yaptırılarak, doğrudan kişisel sağlık kaydı olan e-Nabız sistemine aktarılması sistemine geçilecek. Bu bizim işimiz değil. Eczacılar ilaç hizmeti vermeli. Eğer böyle bir görevlendirme verilecekse, meslek örgütlerinin görüşü alınmalı, eczanelerimizin ilaç hizmetini aksatmayacak şekilde ve bir bedel karşılığında olmalı. Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara karşı 18 yaş ve üstü kişilerin, aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini, 40 yaş ve üstü kişilere ise bu tetkiklere ilave kan şekerini ölçtürmelerini istiyor. Kan basıncı veya kan şekerinin yüksek çıkması durumunda ilave ölçüm ve tetkikler isteyebilen aile hekimleri, hipertansiyon, diyabet veya obezite hastalarının kan basıncı, kilo ve kan şekerinin kontrol altında tutulması için tedavi planı yaparak takibini de sağlıyor. Hastalar, ihtiyaç görülen durumlarda uzman hekime sevk ediliyor.”