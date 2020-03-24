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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Eczacı kalfası gözyaşları içinde izledi

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Eczacı kalfası gözyaşları içinde izledi
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Avcılar’da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi’ndeki Yurdakul Caddesi’nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını  tutamadı. Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Eczacı kalfası gözyaşları içinde izledi

Eczacı kalfası gözyaşları içinde izledi


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