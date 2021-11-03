Ecza deposuna silahlÄ± saldÄ±rÄ± anÄ±

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Olay, 27 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Giyimkent'teki bir ecza deposunda meydana geldi. Bir kiÅŸi, ecza deposunun kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±p iÃ§eriye doÄŸru 2 el ateÅŸ edip olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Åžans eseri kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin polis Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden kimliÄŸi tespit edilen ÅŸÃ¼pheli E.E. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen E.E tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

"BÄ°R ADIM ATMIÅž OLSAYDIM BANA GELECEKTÄ°"

Ä°ÅŸ yeri sahibi Nezir Erken, "BulunduÄŸumuz yere arabayla geldikten sonra iÃ§eri girdim. 5-10 saniye geÃ§meden 20 yaÅŸlarÄ±nda genÃ§ bir Ã§ocuk iÃ§eri iki tane silah sÄ±ktÄ±. Ondan sonra koÅŸarak karÅŸÄ± tarafÄ± geÃ§ip sÄ±ktÄ± ve kaÃ§tÄ±. Biz peÅŸinden koÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama yetiÅŸemedik. Polisleri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k, olay yeri inceleme ekipleri geldi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri verdik, her ÅŸeyi anlattÄ±k. YaralÄ± yok Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r. Bir adÄ±m daha atmÄ±ÅŸ olsaydÄ± muhtemelen mermiler bana gelirdi. Ben 30 yÄ±ldÄ±r bu sektÃ¶rdeyim. Herkesle Ã§ok iyi iliÅŸkilerimiz var. Åžu ana kadar da hiÃ§ kimseyle ticari anlamda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±k Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r. Finansal anlamda da gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z. Birileri bizi mi Ã§ekemedi, ne oldu, anlamadÄ±k" dedi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Ä°ÅŸ yerine yapÄ±lan saldÄ±rÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, iÅŸ yeri sahibi ile bir kiÅŸinin ecza deposuna girdikleri, bir sÃ¼re sonra ÅŸÃ¼phelinin kapÄ±yÄ± aÃ§arak iÃ§eri doÄŸru silahla ateÅŸ edip hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.