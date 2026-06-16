Ecrin'in mucize kurtuluşu! Kameralar anbean kaydetmişti: Olayın yaşandığı yerde pasta kestiler... 'Babamın iyiliği sayesinde hayatta kaldım'

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Olay, 4 Haziran’da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak için apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya ardından beton zemine düştü.

Ecrin Deniz Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Karaca, çeşitli ameliyatlar geçirdi. Öte yandan Ecrin Deniz Karaca'nın düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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'İYİLİKLER BANA KANAT OLDU'

11 günlük tedavinin ardından dün taburcu edilen Karaca, hasta nakil ambulansıyla evine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen Ecrin Deniz Karaca'yı, komşuları pasta ile karşıladı.

Pastasını üfleyip düştüğü sundurmanın altında balon uçuran Ecrin ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. DHA'ya konuşan Ecrin Deniz Karaca, "Taburcu oldum ve eve geldim. Şu an kendimi iyi hissediyorum.

Hayatımın geri kalan zamanında babam gibi iyilik yapmaya karar verdim. Çünkü babamın yardım ettiği yetim bir çocuk olan Melek’i, ilk düştüğüm an bana sarılırken gördüm. İyileşince ilk onun yanına gideceğim. O çocukların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum.

Yardıma ihtiyacı olan çocuklara yaptığımız iyilikler bana kanat oldu. Onlar iyi ki var. En yakın zamanda onları ziyaret edip, teşekkür edeceğim" diye konuştu.

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BABA: İYİLİKLER KARŞILIKSIZ KALMADI

El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı baba Hakan Harput Karaca ise kızının ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Bundan sonraki tedavi süreci evde devam edecek. Şu an kızımı eve getirdik. Kendisi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde biz 5 ay Hatay’da kaldık. Adana’ya döndüğümüzde, 'El Ele İyilik Kanatları' adıyla arkadaşlarımızla birlikte bir dernek kurduk. Gönüllü olarak birçok çocuğa yardım ediyorduk. Yaşadığımız bu olayın ardından arkadaşlarım beni arayarak, 'Senin çocuğunu oradan indiren İyilik Kanatları oldu' dediler. Gerçekten öyle oldu. Hamdolsun, Rabb'im yaptığımız iyilikleri karşılıksız bırakmadı. Bu iyiliğin gücüdür. Bu anlamda sosyal medyadan da çok sayıda mesaj aldım, insanların gönül gözünü açtığımıza da inanıyorum" dedi.

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