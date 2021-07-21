Ecrin'e veda! 31 saat sonra acı haber
ANTALYA’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan Keskin Ailesi’nin kızları 2 yaşındaki Ecrin, pazar günü 15.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken bir anda kayboldu.
Babaanne Fatma Keskin’in haber vermesi üzerine gelen baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in yakınlarıyla birlikte aradığı Ecrin, bulunamadı. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, evin yakınında bulunan Beşgöz Deresi’nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ecrin’in dereye düştüğünü düşünen görevliler, 31 saat boyunca yapılan aramalar sonunda, önceki gece Ecrin’in cansız bedenini buldu.
‘1 AY BAKTIM, 2 GÜN...’
Derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altına giren ekipler, cansız bedeni bulunduğu yerden çıkardı. Ecrin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün sabah aileye teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döken babayı, yakınları teskin etti. Babaanne Fatma Keskin, “1 ay baktım, 2 gün bakamadım. Ecrinim gitti” diyerek ağıt yaktı. Anne Zübeyde Keskin’in de güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ardından Kadriye Mahalle Mezarlığı’na götürülen cenaze, gözyaşlarıyla toprağa verildi.