Ecrin ve Yağmur’suz ders başı

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Öğretmen annesi Arzu Özsoy ile bombalı saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar için öğrencisi olduğu İstanbul Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler ile Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın da katıldığı törende Yağmur’un 10-A sınıfındaki sırası çiçekle süslendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yağmur’un sırasının önüne oturarak sınıf arkadaşları ile dua etti. Sınıf arkadaşları, Yağmur için bir pano da oluşturdu.

HÜZÜN VARDI

Adana’dan gezmeye geldiği İstiklal Caddesi’nde babası Yusuf Meydan ile birlikte bombanın kurbanı olan 9 yaşındaki Ecrin için okulunda anma töreni düzenlendi. Duygusal anlar yaşanan anmada, arkadaşları Ecrin’in sırasına çiçekler koydu.

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OKULLARINDA YAŞAYACAKLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden 3’ünün eğitim camiasından olduğunu belirterek, “Öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Ecrin’in adını Adana’daki okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Öğretmenimiz Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Arzu Özsoy’un adını Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu’na, Yağmur Uçar’ın adını ise Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik” dedi.