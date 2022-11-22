Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ecrin ve Yağmur’suz ders başı

Güncelleme Tarihi:

#Ecrin Meydan#Yağmur Uçar#Terör Saldırısı
Ecrin ve Yağmur’suz ders başı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan (9) ve lise öğrencisi Yağmur Uçar’ın (15) okullarında ilk ders hüzünlü başladı. İki küçük terör kurbanı için dün okullarında anma programları düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler gözyaşları döktü.

Haberin Devamı

Öğretmen annesi Arzu Özsoy ile bombalı saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar için öğrencisi olduğu İstanbul Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler ile Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın da katıldığı törende Yağmur’un 10-A sınıfındaki sırası çiçekle süslendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yağmur’un sırasının önüne oturarak sınıf arkadaşları ile dua etti. Sınıf arkadaşları, Yağmur için bir pano da oluşturdu.

HÜZÜN VARDI

Adana’dan gezmeye geldiği İstiklal Caddesi’nde babası Yusuf Meydan ile birlikte bombanın kurbanı olan 9 yaşındaki Ecrin için okulunda anma töreni düzenlendi. Duygusal anlar yaşanan anmada, arkadaşları Ecrin’in sırasına çiçekler koydu.

Haberin Devamı

Ecrin ve Yağmur’suz ders başı

OKULLARINDA YAŞAYACAKLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden 3’ünün eğitim camiasından olduğunu belirterek, “Öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Ecrin’in adını Adana’daki okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Öğretmenimiz Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Arzu Özsoy’un adını Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu’na, Yağmur Uçar’ın adını ise Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik” dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ecrin Meydan#Yağmur Uçar#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet