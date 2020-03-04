Ecmain ne demek? Ecmain anlamı nedir?

Ecmain, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Ecmain kelimesinin anlamı ise cümlemizin, hepimizin manasına gelmektedir.

Ecmain Ne Demek?

Ecmain kelimesi etimolojik olarak " cem" sözcüğünde türetilmiş durumdadır. Arapçada cümlemizin, cümlemize anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi dua ettiği taktirde kişinin bu duasına " Amin ecmain " şeklinde cevap verilir.

Ecmain Anlamı Nedir?

Ecmain kelimesinin anlamı hepimizin, cümlemizin demektir. Ecmain kelimesinin cümle içinde kullanımıyla alakalı olarak örnek verilmesi gerekirse;

- Bir kişi " Hakkımızda hayırlısı olsun." Dediği taktirde bu durumda Amin ecmain denir. Verilen bu cevabın anlamı ise; Amin cümlemizin demektir.

- Amin, ecmain denildiğinde; Allah duanı cümlemiz yani hepimiz için kabul etsin anlamı taşımaktadır. Bir başka ifadeyle birisi bir dua ettiği taktirde " Amin ecmain" denilir. Bu sözcükler ise " Allah duanı cümlemiz için yani hepimiz için kabul etsin anlamına gelmektedir. Ecmain kelimesi, yapılmış olan duanın kapsama alanını genişletmek amacıyla kullanılmaktadır.

- Ecmain kelimesiyle alakalı olarak verilebilecek bir başka en iyi örnek ise;

Bir kişi size " Allah razı olsun" dediği taktirde siz de bu duaya karşılık olarak "Ecmain olsun " diyebilirsiniz. Böylelikle "Allah cümlemiz, hepimizden razı olsun" demiş olursunuz.