Ecevit’in sloganıyla: Ne ezen ne ezilen hakça düzen

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşlik ettiği CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Madenciler için dünya kadar şiirler, öyküler, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenlerin arkasından hep beraber gözyaşı döktük. ‘Emekçilerin’ dediğimiz bir kentin yürüyüşünü unutmadık. Çalışanların, üretenlerin başkenti olan Zonguldak şimdi emeklilerin şehri olma yolunda ilerliyor. Kömürü ta Güney Amerika’dan, Güney Afrika’dan getiriyorlar, dünyanın parasını ödüyorlar. Şu dağların altında kara elmas var, çalışmak isteyen binlerce kişi var. Aşamalı olarak 5 bin işçiyi alacağım. Ben bu sözü verince gelip dediler ki 2 bin kişi alacağız. 2 bin alacağız diyenlerin üstünü kömürün karasıyla çizecek, 5 bin işçiyi alacağım diyenin yanına da bir kömür koyacaksınız. 5 bin işçi çalıştığında esnaf da kazanmış olacak. Esnafı sahipsiz bırakmayacağız, onların da bakanlığını kuracağız.

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DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. Ayrışmaya, kavgaya değil birlikte olmaya, birlikte çalışmaya, yaşamaya ihtiyacımız var. Köyler boşaldı, söz verdim, köy okullarını açıp 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köyde imam, öğretmen, ziraat mühendisi, teknisyeni, veteriner olsun. Bu işin zarar edeni yok. Eti, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getir. Ne oldu ya, biz dışarıya mı çalışacağız? Olmaz, bu düzeni tersyüz edeceğiz. Bay Kemal’in sözü, emekliler de bayramda hesaplarında 15 bin liralık ikramiyeyi görecekler. Bay Kemal sözünden dönmez.”

KIRMIZI ÇİZGİMİZ BAYRAK VE VATAN

Kılıçdaroğlu, Bartın’da yaptığı konuşmada da şunları kaydetti: “Gençlerimiz yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız.” Kendilerinin milliyetçiliğinin sorgulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta o kadar. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yaparız” diye konuştu.

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ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda da üzüm üreticilerine hitaben “Sizin dünya çapında güzel bir üzümünüz var. Çekirdeksiz üzümünüz var. Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. İnanın her halükârda en kötü olasılıkla kilosu 2 doların altında olmayacak. Çiftçiyi üreticiyi ezdirmeyeceğiz” dedi. Taşeron işçilere de seslenen Kılıçdaroğlu “Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum” şeklinde konuştu.

DAHA İYİSİNİ GÜZELİNİ YAPACAĞIZ

- KILIÇDAROĞLU yatırımlar, projeler konusunda da şöyle dedi: “Yatırım da yapacağım. Kılıçdaroğlu gelirse Filyos Limanı’nı yapmayacakmış, niye yapmayalım? Daha güzelini, iyisini yapacağız. Karadeniz tersanelerinin büyümesi, istihdam yaratması lazım, yapmıyorlar. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım. Kuzey Irak’ta askerin kafasına çuval geçirilirken bunlar ne yaptılar, Allah aşkına. Seslerini bile çıkarmadılar. Sinan Ateş cinayetini takip ediyor bu kardeşiniz, dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Kapattırmayacağım, katillerini adalete teslim edeceğim.”

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Kılıçdaroğlu mitingin ardından İmamoğlu ile birlikte, depremde yüzlerce canı kurtaran madencileri ziyaret etti.

'NİYE HAYIR DEDİM'

Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Orada terörle mücadele için yabancı askerleri Türkiye’ye davet vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli’ye, Erdoğan’a sordum, hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz diye. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz tarih yazmış, sen kalkıp yabancı asker davet ediyorsun. Bay Kemal buna evet der mi?