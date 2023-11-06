Ecevit’e 17. yıl anması... Özgür Özel de katıldı

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Törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partililer ve vatandaşlar katıldı. CHP’de liderlik yarışını kazanan Özgür Özel de ‘Genel Başkan’ olarak Bülent Ecevit’i mezarı başında andı. Ecevit’in kabrine kırmızı-beyaz karanfillerden “Cumhuriyet Halk Partisi” yazan çelenk bırakıp dua eden Özel, “Atatürk’ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit’i örnek alan yürüyüşümüz, genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı. Ona ve partimize layık olmaya çalışacağız” dedi.