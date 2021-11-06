Ecevit ölümünün 15. yılında anıldı

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‘O HALKIN KARAOĞLANI’YDI’

Ecevit için düzenlenen törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Aksakal ve beraberindekiler mezara karanfil bırakarak dua etti. Aksakal, “O, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün asil Türk milletine emaneti olan laik, demokratik Cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. Kıbrısın fatihi, halkın Karaoğlan’ıydı” dedi. DSP’lilerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet de Ecevit’i mezarı başında andı.