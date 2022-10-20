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Ece’nin davası reddedildi

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#Ece Turhan#AFM#Cam
Ece’nin davası reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Beyoğlu’nda yürürken başına düşen camla dünyası kararan Ece Turhan’a (31) kötü haber. Mahkeme, 13 yıl önce yaşadığı olay nedeniyle 22 ameliyat geçiren, yüzde 90 görme kaybı ve yüzde 80 engelle hayatını sürdüren Turhan’ın 950 bin liralık bakıcı tazminatını reddetti. Bilirkişi, “Bakıma muhtaç değil” raporu vermişti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ece Turhan (31), 22 Ocak 2009’da arkadaşlarıyla birlikte İstiklal Caddesi’ne gitti. Caddede yürüdükleri sırada, AFM İşhanı’nın 5’inci katından kopan 7.5 metre ve 250 kilogramlık bir cam kütlesi Ece’nin üzerine düştü. Üç buçuk ay yaşam mücadelesi veren ve bugüne kadar 22 ameliyat geçiren Ece Turhan, yüzde 80 engelli kaldı ve gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Ece Turhan ve ailesi açtıkları tazminat davasından 2 milyon 232 bin 704 TL aldı.

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‘BAKIMA MUHTAÇ DEĞİL’

Ece Turhan bu tazminatın ardından Sifisan Sinemacılık ve Filmcilik şirketi, AFM Uluslararası Film ve Prodüksiyon şirketi, Adayön İnşaat Mimarlık Dekorasyon şirketi ve Atak Alüminyum cam İnşaat şirketi hakkında 950 bin liralık bakıcı gideri tazminatı için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Belirli ilaçları yaşamı boyunca kullanmak zorunda kalan müvekkil, olaylardan sonra yaşamını tek başına idame ettiremeyecek duruma gelmiş ve bakıma muhtaç kalmıştır. Tüm davalılar müvekkile karşı borcun tamamından sorumludur. Bu nedenle 950 bin liralık bakıcı tazminatının davalılardan tahsilini istiyoruz” denildi.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı Ece Turhan’ın avukatı ile davalıların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Ece Turhan’ın avukatı, “Müvekkil uğradığı kaza nedeniyle yüzde 90 görme engelli ve yüzde 80 maluliyetli olup bakıma muhtaç hale gelmiştir. Bilirkişi raporunda ‘bakıma muhtaç değildir’ şeklindeki görüşü kabul etmiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi. Davalıların avukatı ise davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Ece Turhan’ın açtığı davayı reddetti.

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#Ece Turhan#AFM#Cam

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