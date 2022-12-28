Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ece’nin davası mahkemeyi böldü

Güncelleme Tarihi:

#Ece Çoban#Bebek#MAHKEME
Ece’nin davası mahkemeyi böldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

İstanbul Büyükçekmece’de 18 Mayıs 2020’de Ece Çoban (21), evlerinin banyosunda ailesinden gizli doğum yaptıktan sonra bebeğini pencereden aşağı atarak ölümüne neden olmuştu. İki yıl süren dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti Çoban’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ceza iyi hal indirimiyle müebbet hapse düşürüldü.

Haberin Devamı

Mahkeme başkanı, iki üye hâkimin kararıyla verilen cezaya “Beklenmeyen bir gebelik yaşadığı için doğum anında ani şuur kaybı yaşamış. Bu nedenle ceza verilmemesi gerekir” diyerek muhalefet şerhi koydu. Başkan, sanığın gizli gebelik olarak tarif edilen şekilde hamilelik geçirdiğini, doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığını ifade etti. Başkan muhalefet şerhinde, Türk Ceza Kanunu’nun “geçici nedenler etkisinde olma” başlıklı 34. Madde’si gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.

O MADDE NE DİYOR

Mahkeme başkanının işaret ettiği TCK 34. Madde’si şöyle: “Geçici bir nedenle ya da iradedışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Çoban#Bebek#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki