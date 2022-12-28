Ece’nin davası mahkemeyi böldü

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Mahkeme başkanı, iki üye hâkimin kararıyla verilen cezaya “Beklenmeyen bir gebelik yaşadığı için doğum anında ani şuur kaybı yaşamış. Bu nedenle ceza verilmemesi gerekir” diyerek muhalefet şerhi koydu. Başkan, sanığın gizli gebelik olarak tarif edilen şekilde hamilelik geçirdiğini, doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığını ifade etti. Başkan muhalefet şerhinde, Türk Ceza Kanunu’nun “geçici nedenler etkisinde olma” başlıklı 34. Madde’si gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.

O MADDE NE DİYOR

Mahkeme başkanının işaret ettiği TCK 34. Madde’si şöyle: “Geçici bir nedenle ya da iradedışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.”