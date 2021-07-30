‘Ecem’li bir yalanın peşinde...

Twitter’da, ‘Ecem Güçlük’ adını kullanan bir hesap sahibi, 25 Temmuz 2021 sabahı “Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul’dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı” diye yazdı. Aynı kullanıcı devamında da, yaşadığını öne sürdüğü tecavüz olayını paylaşımlarında ayrıntılı şekilde anlattı. Bu paylaşımların ardından sosyal medyada infial oluştu. Birçok ünlü ismin de bulunduğu binlerce kişi destek mesajları attı. ‘ecemicin adalet’, ‘ecemyalnızdeğilsin’ etiketleri açıldı.

ECEM DAHA ÖNCE ‘EMRE’YMİŞ

Siber polis bu paylaşımların ardından harekete geçti. Hesabın sahibine ulaşmaya çalışıldı ancak bu mümkün olmadı. Yapılan araştırmada, ‘Ecem Güçlük’ isimli hesabın daha önce ‘Emre Doğantürk’ ismiyle kullanıldığı belirlendi. Bu hesaptan da daha önce kız arkadaşı olmadığı için yakınan mesajlar paylaşıldığı anlaşıldı. Hesaptaki isim değişikliğinin de paylaşımlardan 2-3 gün önce yapıldığı saptandı. Polisin, hesabı kullanan kişiyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



ALTUN: GÜNDEM SUİKASTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ‘Ecem Güçlük’ hesabındaki iddiaları araştırdıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Bir taraftan da MİT ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde bu hesabın teknik analizi gerçekleştirildi. Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin, bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğantürk kullanıcı ismini kullandığını gördük.”

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