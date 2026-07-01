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Ece Naz’ın ölümünde yeni gelişme: Evdeki 3 arkadaşı tutuklandı

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#Kocaeli Cinayeti#Ece Naz Macit#Genç Kız Cinayeti
Ece Naz’ın ölümünde yeni gelişme: Evdeki 3 arkadaşı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 19:49

 KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde Ece Naz Macit’in (18) tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen evdeki arkadaşları S.C.G. (19), Y.O. (19) ve A.A. (17) tutuklandı.

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Olay, 29 Haziran’da öğle saatlerinde Darıca’ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi. Evde arkadaşları ile birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Macit'in cenazesi bugün memleketi olan Samsun'da toprağa verildi.

Ece Naz’ın ölümünde yeni gelişme: Evdeki 3 arkadaşı tutuklandı

Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. ve Y.O. isimli erkekler ve A.A. isimli genç kız, polis tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli ifadelerinde birbirlerini suçladı. Emniyetteki sorguları sonrası bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Kocaeli Cinayeti#Ece Naz Macit#Genç Kız Cinayeti

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