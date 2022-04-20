Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ece Melisa'nın göz göre göre ölümü! Söyledikleri yemek sonu oldu

#Yemek#Hatane#İzmir
Ece Melisanın göz göre göre ölümü Söyledikleri yemek sonu oldu

İzmir'de bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile lokanta hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mercankaya'nın annesi ve kardeşiyle yemekte karnıyarık yedikleri öğrenildi. Dede Davut Ülgen olayla ilgili konuşurken, 'Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı.

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ece Melisanın göz göre göre ölümü Söyledikleri yemek sonu oldu

ANNE VE 2 ÇOCUK KARNIYARIK YEMİŞ

Torununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen, "Kızım Hasret Mercankaya, damadım ve iki torunumla bir restorana yemeğe gitmiş. Kızım ve iki torunum karnıyarık, damadım ise başka bir yemek yemiş. Ardından Didim'e eve döndüklerinde 3'ü rahatsızlanıp, kusmaya başlamış. Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Bize de bir bilgi vermediler. Torunum Ece Melisa'nın durumu çok ağırlaşınca başka hastaneye sevk ettiler.

Ece Melisanın göz göre göre ölümü Söyledikleri yemek sonu oldu

Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş. Zamanında başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı. Diğer torunum ve kızımın tedavileri sürüyor" dedi.
Ece Melisanın göz göre göre ölümü Söyledikleri yemek sonu oldu

Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi, bu sabah Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak memleketleri olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Küçük Ece Melisa'nın cenazesinin Kırtık Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ece Melisanın göz göre göre ölümü Söyledikleri yemek sonu oldu

Gözden Kaçmasın

İngilterede XE varyantı alarmı İşte semptomlarıİngiltere'de XE varyantı alarmı! İşte semptomlarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yemek#Hatane#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

 #Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın