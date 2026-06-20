Ece İrtem’in ölümünde yeni iddia

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SON olarak ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ece İrtem’in (35) 15 Haziran’da evindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. Ece İrtem’in ölümünde ilk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulmuş, ancak kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesinin ardından netleşmesi beklenirken, avukatı tarafından savcılığa dikkat çeken bir başvuru yapıldı.

MAYMUN MU ISIRDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında maymun tarafından ısırılmış olabileceğine dikkat çekti: “Müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.”

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Avukat Gökkoyun, savcılığa verdiği dilekçede oyuncunun sol kolunda üç yara izinin tespit edildiği ve aile yakınlarının bu izlerin Tayland gezisi sırasında meydana gelen bir maymun ısırığından kaynaklandığını ifade ettiğini belirtti: “Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.”

Öte yandan avukat Uğur Gökkoyun’un otopsi sonucunu beklemeden bu açıklamayı yapmasının, Ece İrtem’in ailesini rahatsız ettiği öğrenildi.

6 SENE ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

ECE İrtem’in, 28 Ocak 2020 tarihinde Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tayland’daki Phi Phi Adaları’nda bulunan meşhur Maymun Plajı’nda bir maymunla fotoğrafını paylaştığı da görüldü. Ece İrtem, 10 Haziran’da tatil için Tayland’a gitmiş, 15 Haziran’da ise İstanbul Kadıköy’deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

‘MAYMUN ISIRIĞI ÖLÜMCÜL OLABİLİR’

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok, maymun ısırığının ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Duran Tok, Hürriyet’e şunları söyledi: “Ağız floralarında ve salyalarında insan için çok tehlikeli mikroplar taşıyabiliyor. Herpes tip B en çok korktuğumuz ölümcül virüstür. İnsanlarda merkezi sinir sistemini hedef alır. Bizim özellikle merkezi sinir sistemimiz için çok tehlikeli. Maymun ısırığı öldürür mü? Özellikle sinir sistemi etkilendiği zaman ölümcül klinik tablolara neden olabilir. Müdahale edilmeyen maymun ısırığı ölüme neden olabilir. İlk semptomlar grip benzeri oluyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, mide bulantısı gibi. Ardından mide problemleri, halsizlik olabilir. Enfeksiyon ilerledikçe çoklu organ yetmezliği, septik şok tablosu ile karşılaşılabiliyor ve ölüme yol açabiliyor. Olası bir ısırıkta yara derhal sabunlu su ile en az 15-20 dakika yıkanmalı ve ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Kuduz, tetanoz aşısı ve B virüsüne karşı antiviral tedavi planlanmalı. Bu hastalarda mide üşütmesi denilerek geçiştirilmesi çok kötü klinik tablolara yol açabilecektir.”

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan ise ısırık sonrası ölümcül ensefalit denilen beyin iltihabı olabileceğini söyledi.