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Son dakika: Mimar Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Ece Gürel#Orman
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 14:42

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden ve kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, ardından da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

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Sarıyer 'de Belgrad Ormanı'nda  bulunan ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolduğu güne ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Gürel'in Belgrad Ormanı'na gittiği gün Mecidiyeköy'den metroya bindiği anlar yer alıyor. Turnikelerden geçen Gürel, Hacıosman durağında metrodan indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gidiyor.

Son dakika: Mimar Ece Gürelin kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Mimar Ece Gürelin kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KOCASİNAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Son dakika: Mimar Ece Gürelin kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, özel hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Mimar Ece Gürelin kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Son dakika: Mimar Ece Gürelin kaybolmadan önceki son görüntüsü kamerada

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#İSTANBUL#Ece Gürel#Orman

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