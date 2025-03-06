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Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi? ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Kayıp
Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:37

İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Peki bir peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi? Ece Gürel’in üniversiteden hocası olan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Hurriyet.com.tr’yle önemli bilgiler paylaştı.

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İstanbul’da Kağıthane’deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel’i bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten dört kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel’i saat 01.15’te uyur halde buldu.

Anne Gülşen Koçoğlu, kızının bulunmasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Sağlık durumu iyi, yoğun bakımda. Dinlenip gelecek. Bulunduğunda inanılmaz sevindim. Artık umudumu yitirmiştim. Kızım orman fakültesinde okudu. Başkalarına göre daha iyi biliyordu oraları. Nasıl gitti neden gitti bilmiyoruz. Hipotermiye de girmiş. Biz orada beklerken kalın giyindiğimiz halde soğuğa dayanamıyorduk. O ne yaptı, montsuzdu, hiçbir şey yoktu. Doğaya falan çıkmazdı, evde kendini rahatlatırdı” ifadelerini kullandı.

Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, arama çalışmaları devam ederken Ece Gürel'in peyzaj mimarı olduğunu ve bölgeyi iyi bildiğini belirtmişti. Çeştepe, Gürel'in burada dört yıl boyunca eğitim aldığını, doğayı ve fotoğraf çekmeyi sevdiğini, ayrıca sık sık ormanlık alanlarda gezdiğini söylemişti.

Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’


Bu açıklamalar sonrası akla gelen ilk soru şu: Bir peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi?

Konuyu Ece Gürel'in üniversiteden hocası olan İstanbul Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a danıştık.

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‘ÜNİVERSİTE YILLARINDA SESSİZ SAKİN BİR ÖĞRENCİYDİ’

Ece Gürel’in bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Ece, her zaman sessiz ve sakin bir öğrenciydi. O yıllarda, basketbol takımını çalıştırdığım sırada, bizimle beraberdi. Takıma katılan oyuncularla oldukça iyi iletişim kurabilen bir arkadaştı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 2010'lu yılların başında mezun olmuştu. Kendisinden kötü bir haber almadığımıza gerçekten çok sevindik” dedi. 

Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’


‘BİR PEYZAJ MİMARI ORMANDA KAYBOLABİLİR’

“Ancak, peyzaj mimarlarının Belgrad Ormanı’na pek çıkmadıklarını söyleyebilirim” diyen Prof. Doğanay Dr. Tolunay, “Bu bölümdeki öğrenciler daha çok bahçe düzenlemeleriyle ilgilendikleri için, genelde ormanlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olduklarını söylemek güç. Ece, bir orman mühendisi değil. Bu nedenle kaybolmuş olma ihtimali söz konusu olabilir. Ancak, takip edebildiğimiz kadarıyla, bazı sorunlar yaşandığını öğrendik. Belki de bu durumu psikolojik sorunlarla ilişkilendirmek daha doğru olur ama elbette en sağlıklı açıklamayı kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.



Peyzaj mimarlarının genellikle koşu-yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi gibi planlama çalışmalarına odaklandıklarına dikkat çeken Prof. Doğanay Dr. Tolunay, “Üniversitemizde okuyan öğrenciler de bu ormanda bazen çalışmalar yapıyor. Aslında sadece Belgrad Ormanı ile de sınırlamamak gerekir; bu tür saha çalışmalarını tüm ormanlarda da yapabilirler. Ancak, bir orman mühendisi kadar ormana hâkim olmaları beklenemez. Ece’nin sıkça oraya gitmesi, orman hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olmuş olabilir, fakat yine de kaybolma riski bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’


ORMAN MÜHENDİSİ, BÖYLE BİR ALANDA KAYBOLABİLİR Mİ?

Bu soruma, “İstanbul’daki hiçbir ormanda böyle bir durum beklenmez” diyerek yanıt veren Prof. Dr. Doğanay Tolunay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul’da hangi yöne giderseniz gidin, eninde sonunda bir yerleşim alanına ulaşmanız kaçınılmazdır. Üstelik üç gün boyunca kaybolmuşsanız, mutlaka bir yola çıkarsınız. Ancak İstanbul dışındaki başka şehirlerimizdeki daha derin ormanlarda kaybolma riski olabilir.”

Ece Gürel’in hocası anlattı: Peyzaj mimarı ormanda kaybolabilir mi ‘Üniversite yıllarında sessiz sakin bir öğrencimdi’


BU UYARILARA DİKKAT!

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Ormanda kaybolmamak için alınması gereken bazı önlemlere de değinen Prof. Doğanay Dr. Tolunay, “İlk olarak, gerekli ekipman ile çıkmak büyük önem taşıyor. Ormana gitmeden önce harita, pusula, cep telefonu, su, yiyecek, giysi ve ilk yardım çantası gibi temel malzemeler hazır bulundurulmalı. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek de kaybolma riskini azaltan bir diğer etken” dedi ve şu bilgilerin altını çizdi:

“Ormanda kaybolmamak için planlı hareket etmek şart. Rota belirlemek, tanımadığınız bölgelere girmemek ve gün ışığı kaybolmadan geri dönmek önemli. Ayrıca gidilen yerin mesafesini ve dönüş süresini iyi hesaplamak da gerekiyor. Doğal işaretlere dikkat etmek de önemli. Ağaçlar, kayalar ve yollar gibi doğadaki işaretler, yön bulmada yardımcı olabilir. Bir diğer kritik nokta ise yön bilgisi. Güneşin doğuşu ve batışı, yönünüzü belirlemede faydalı olabilir. Ancak, ormanda keşfe çıkarken profesyonel bir rehberle gitmek, güvenliğiniz açısından en doğru seçim.”

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Kayıp

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