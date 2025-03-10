Ece Gürel'in babası canlı yayında konuştu... İddialara isyan eden babadan çarpıcı sözler: Kızımı kurban ettiler

Haberin Devamı

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarının 4. gününde baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede önce kalbi durmuş ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ece Gürel'in ölüm nedeni ise hipotermi olarak belirlendi.

ÇEŞİTLİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Ece Gürel, cuma günü Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç mimarın ölümü Türkiye'nin gündemine otururken bu acı olayın ardından çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, katıldığı Müge Anlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

BABADAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Baba Koçoğlu, konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten Koçoğlu, 'cadılık eğitimi' iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

Kesinlikle öyle bir şey yok. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman bize söylerdi. Bizim bilgimiz dahilinde devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bir düşünceleri olmadı benim kızımın. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? Nasıl acılı bir insana böyle şeyler söyleyebiliyorlar. İnsanlar sosyal medyada paylaştılar aramada yardımcı oldular kamuoyunu buna yönlendirdiler sonradan da bunları çıkartıp alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söyler. Böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmez.

"ORUÇLU VAZİYETTE NASIL AYİN YAPSIN?"

Benim kızım oraları bilen bir insan. Oruçlu bu insan cadılıkla nasıl bağdaştırıyorlar anlamıyorum yani? Müslüman bir insan benim kızım. Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk.

Haberin Devamı

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULUYORUM"

Biz erkek olarak dahi kalamayız orada. Benim kızım 4 gün kalmış orada. Hipotermi dahi geçirse bilincini kaybetse bile kalamaz orada. Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum. Kızımın bir şeyi varsa tamam diyeceğim ama asla adım Muharrem ise kızıma da öyle güveniyorum" diyerek ağladı.

"ECE'Yİ KURBAN ETTİLER"

Kızının 'kurban edildiğini söyleyen baba, konuşmasına şöyle devam etti: Kızının kurban edildiğini söyleyen baba, "İlla bu işin içinde bir iş olduğunu düşünüyorum. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl ettiler onu bilmiyorum. Hala da bu çelişkiler içinde sizin devam etmenizi istiyorum. Bunu takip edelim. Sonuna kadar gideceğim. Benim kızım benden habersiz bir şey yapmıştır diyeceğim. Adım nasıl Muharrem ise kızıma öyle güveniyorum.

Haberin Devamı

"DÜŞÜNÜYORUM, DÜŞÜNÜYORUM ÇIKAMIYORUM"

Gerçekten mümkün değil. O saate kadar da kalmaz. Sonuçta oruçlu eve gidecek. Aklım mantığım almıyor. Benim kızım sosyal bir insan anne-kızla konuşmuştur muhakkak. Arkadaşları 'Ece bir tanedir' derler. Böyle bir şey yapacağına kimse inanmaz. O anne-kızı takip ettiyse mutlaka gidip konuşmuştur. Sosyal bir kızdır, mutlaka konuştuğunu düşünüyorum. Ondan sonrası da yok zaten. Düşünüyorum, düşünüyorum çıkamıyorum.