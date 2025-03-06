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Ece Gürel'i bulan ekibin lideri konuştu... Eşi güzel haberi alınca ilk bu soruyu sormuş

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#İstanbul
Ece Güreli bulan ekibin lideri konuştu... Eşi güzel haberi alınca ilk bu soruyu sormuş
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:51

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i (36), 4 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulan ekibin lideri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, yaşananları anlattı.

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Ormanlık alanda 4 gün süren çalışmaların ardından Gürel'i bulan ekibin lideri Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın bir dijital programı olduğunu ve oradan kendilerine ihbarın düştüğünü belirtti. Bunun üzerine ekiplerini çıkarttıklarını belirten Karadayı, AFAD'ın yaptığı görevlendirme sonucu belirlenen bölgede çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ece Güreli bulan ekibin lideri konuştu... Eşi güzel haberi alınca ilk bu soruyu sormuş

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Karadayı, çalışma yaptıkları alanların gündüz ve gece değiştiğini, bölgede her ekibin sayısına göre farklı alanları kapsayan sektörlerin belirlendiğini ve bu alanların farklı bir gözün de görmesi için sürekli değiştirildiğini aktararak, "Dün akşam bize 5, 6, 7, 8 ve 9. sektör verilmişti. Kalabalık bir ekip gelmiştik. Biz zaten 9. sektörde, en son verilen sektörde bulduk. Eğimli bir araziydi, bulunduğu yerde yere uzanmış vaziyetteydi. Herhangi bir tepkisi yoktu ilk gördüğümüzde. Termal battaniyeye sarıp, üzerine montlarımızı atıp vücut ısısını yükselttik daha sonra kendisine geldi. Bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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Ece Güreli bulan ekibin lideri konuştu... Eşi güzel haberi alınca ilk bu soruyu sormuş

Bulunduğu yerin yola uzak bir mesafede olması sebebiyle Gürel'i yaklaşık 600-700 metre, eğimli bir arazide ambulansa kadar taşıdıklarını anlatan Karadayı, şunları kaydetti:

"Vücut ısısı düşüktü, nabız vardı ama yavaştı, normal bir nabız değildi. Biz bunu zaten hipotermi olarak değerlendiriyoruz. Ama vücut ısısını artırdığımızda biraz kendine geldi, bizi izledi, konuşmalarımıza tepki verdi. Biz ilk duyduğumuzda sesi sadece bir inilti şeklindeydi. İlk önce bir ses duyduk ve o sese doğru gittik. Bulunduğumuz yerin hemen yan tarafından çalılık vardı, çalılığın arka tarafındaydı. Bir inilti duyduk ve oraya doğru yaklaştık, orada olduğunu gördük. Herhangi bir tepki yoktu. Battaniye sererek vücut ısısını yükselttik. O şekilde biraz canlandı ama ayaklarını, kollarını kaldıramıyordu. Bize hiçbir şey söylemedi, canı acıyan insanın çıkardığı sesleri çıkardı. Bizimle herhangi bir irtibat kurmadı."

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EŞİ "HAYATINI KAYBETTİ DE BİZDEN Mİ SAKLIYORSUNUZ?" DEMİŞ

Karadayı, Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel'in kendisine "Acaba hayatını kaybetti de bizden mi saklıyorsunuz?" diye sorduğunu, kendisinin "Hayır, hayatını kaybetmedi." diye cevap verdiğini, ardından telefonla görüntülü arama yaparak Gürel çiftini konuşturmak istediğini, ancak Ece Gürel'in sadece bir tebessümle baktığını ve ufak bir ses çıkardığını anlattı.

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"BİR KİŞİNİN BU ŞARTLARDA SAĞ OLARAK BULUNMASI MUCİZE"

Ece Gürel'i yaklaşık 20-30 dakika ambulansa taşıdıklarını söyleyen Karadayı, "Her zaman bir umut vardır. Kış mevsimi olması, gece havanın -1'e kadar düşmüş olması nedeniyle zamanımızın kalmadığını biliyorduk. O yüzden bir an evvel bulmamız lazım. Gerçekten 4. günde bir kişinin bu şartlarda sağ olarak bulunmasının mucize olduğunu biliyoruz. Bu mucizeyi bizim yakalamış olmamız bizi çok mutlu etti, bütün ekip sevince kapıldı." diye konuştu.

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#İstanbul

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