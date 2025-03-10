Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilmişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı... Son aylara dikkat çekti

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Özen’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hale Özen, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz Hale Nur Özen'in ifadesini şu sözlerle aktardı:

Hale Nur Özen ifadesinde Ece Gürel’i 1 buçuk iki yıldır tanıdığını, kendisine online eğitim verdiğini söyledi. Ece’nin kendisinden cadılık zanaati adı altında bir eğitim aldığını daha önce de Ece’nin benzer şekilde Ece’nin benzer şekilde eğitimlerden geçtiğini ifade etti. Özellikle 1 buçuk iki yıldır öğrencisi olduğunu söyledi.

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SON AYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Son iki üç aydır duygusal tepkilerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Normal konulara da çok takıntılı olduğu bir dönemde olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçlamasını ret etti. Ece Gürel’in ölümü ile bağlantısının olmadığını sadece online eğitim verdiğini söyledi. Daha önce tarot eğitimi aldığını da belirtti.



Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

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Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, özel hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, önceki gün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Hale Özen de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

Cadılık eğitiminin (Witchcraft eğitimi) Hale Özen tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.