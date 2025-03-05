Ece GÃ¼rel Ã¶ldÃ¼ mÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ mÃ¼ kaÃ§tÄ± mÄ± Cinayet dedektifinin gÃ¶zÃ¼nden arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±: ArkadaÅŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±

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Ä°stanbul'da arkadaÅŸÄ±na Belgrad OrmanÄ±'na gittiÄŸini sÃ¶yledikten sonra kaybolan Ece GÃ¼rel (36) iÃ§in, Belgrad OrmanÄ±'nda baÅŸlatÄ±lan arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â DÃ¼n GÃ¼relâ€™in telefonu, Ã§antasÄ± ve montu bulunurken, bugÃ¼n 3. gÃ¼nde hassas burunlu kÃ¶pekler iz sÃ¼rdÃ¼ ve dalgÄ±Ã§lar gÃ¶lÃ¼ bir kez daha aradÄ±.

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Benzer vakalarla meslek hayatÄ±nda sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸan Cinayet Dedektifi SavaÅŸ Kurtbaba, ormanda Kanal D Haber ile birlikte arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izleyip yorumladÄ±.

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â€œEce HanÄ±m burayÄ± Ã§ok iyi biliyor. BÃ¶lgeye sÃ¼rekli gelip ormanla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸ" diyen SavaÅŸ Kurtbaba ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Ä°ngiltere'deki kiÅŸinin Ã§ok iyi araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m onlarÄ±n ortak bir yeri var. ArkadaÅŸÄ±yla konuÅŸabilmek Ã§ok Ã¶nemli neyi paylaÅŸtÄ±nÄ±z son hareketleri sÃ¶zleri Ã§ok Ã¶nemli. Oraya bÄ±rakÄ±p oradan yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ olabilir baÅŸka biri tarafÄ±ndan baÅŸÄ±na birÃ§ok ÅŸey gelmiÅŸ olabilir.

"KURU KIYAFET Ä°NTÄ°HAR SÃœSÃœ OLABÄ°LÄ°R"

KÄ±yafetlerin kuru olmasÄ± bir intihar sÃ¼sÃ¼ yaratmak iÃ§inde bunu yapmÄ±ÅŸ olabilir. Ã‡ok dÃ¼zenli bir ÅŸekilde koyabilir telefonunu Ã¼stÃ¼ne de koyabilir. Telefonun Ã¼zerinde parmak izi Ã§Ä±kacak, elbiselerde baÅŸka bir vÃ¼cut izi var mÄ± bunlar Ã§Ä±kacak.

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BOÄžUÅžMA Ä°ZLERÄ° DE ARANACAK

Ä°z tarama ve kadavra kÃ¶pekleri her ikisininde olmasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kadavra kÃ¶peÄŸi iz sÃ¼remez iz kÃ¶peÄŸi ceset bulamaz. BoÄŸuÅŸma izleri de arayacaksÄ±nÄ±z. +4 yaÅŸ olmasÄ± sebebiyle boÄŸuÅŸma izini gÃ¶rebilirsiniz.

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"DALGIÃ‡LAR TARAYACAKLAR"

Åžu set genelde cesetleri bu alanda buluyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ yukarÄ±dan geliyor ve ceset burada duruyor. Alta dalarak dalgÄ±Ã§lar altÄ± tarayacaklar, yan bentleri ve orta benti tarayacak.

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