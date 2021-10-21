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Ece Güner Toprak kimdir? Ece Güner Toprak'ın biyografisi

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Ece Güner Toprak kimdir Ece Güner Toprakın biyografisi

Ece Güner Toprak kariyerinin yanı sıra konuk olduğu programlarla zaman zaman gündeme geliyor. ce Güner Toprak, Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir. Peki, Ece Güner Toprak kimdir? Ece Güner Toprak'ın biyografisi

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Ece Güner Toprak, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1992 senesinde prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olduktan sonra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Gerek Türk hukuku gerekse Avrupa Birliği hukukundaki derin bilgi birikimi, iş ahlakı ve müvekkillerinin en karmaşık isteklerini bile karşılama konusundaki eşsiz yeteneği ile bilinen Ece Güner Toprak, Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir.

Ece Güner Toprak Fransızca, İngilizce ve Türkçe konuşmaktadır.

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