Ece Dizdar kimdir nereli kaç yaşında? Ece Dizdar dizileri ve filmleri

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.



ECE DİZDAR'IN FİLM VE DİZİ KARİYERİ



Adını ilk filmi 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizinde duyurdu. Bu proje ardından kariyerine 2003 yılında aldığı ikinci dizisi Esir Şerin Gözyaşları devam etti.2004 yılında oynadığı Hayalet dizisinden sonra kariyerine ara verdi.2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı.2012'de Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterini canlandırmıştır. Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun son dizisi "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' adlı karakteri canlandırdı.

2019 - Küçük Şeyler- Yön: Kıvanç Sezer

2019 - Alef

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk (İdil)

2016 - Arkadaşlar İyidir (Leyla)

2015 - Beş Kardeş (Şevval)

2013 - Güneşi Beklerken (Melda)

2013 - Çekmeceler- Yön: Mehmet Binay, Caner Alper

2012 - Şubat (Yeşim)

2011 - Karakol (Dicle)

2007 - Getting It On, Yön: Chris Menaul, Londra,

2005 - Percy Circus, Skint n Minted PRODÜKSİYONU, Yön: Kenny Strickland, Londra

2004 - Hayalet (Funda)

2004 - Simbiyotik

2003 - Esir Şehrin Gözyaşları (Patric'in karısı)

2002 - En Son Babalar Duyar