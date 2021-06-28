Ece Çeşmioğlu kimdir nereli kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizide oynadı?
Ece Çeşmioğlu, magazin gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Taner Ölmez ile evlilik haberlerinin ardından biyografisi araştırılan Ece Çeşmioğlu, son olarak Masumlar Apartmanı isimli dizide rol alan Ece Çeşmioğlu, bir süredir Taner Ölmez ile ilişki yaşıyordu. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Ece Çeşmioğlu biyografisi ile merak ediliyor. Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.
Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını göstermektedir.
Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.