'Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz'

29 Mayıs İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü kutlamalarında Boğaz’da, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları yapıldı. Yarışın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Fetih bir başlangıç demek, kapıları açmak demek, gönüllere girmek demek. Yelken de yelken açmak; yeni ufuklara, yeni yolculuklara başlamak demek” dedi. 60 yatın katıldığı yarışlar Dolmabahçe Sarayı önünde tamamlanacak.

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Fetih kutlamaları kapsamında Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nde de 9. Uluslararası Fetih Kupası düzenlendi. Organizasyona bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı kültür festivalidir. Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray’la, Avrasya Tüneli’yle, metrolarıyla, parklarıyla, hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul’umuzu geliştirip, güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih’in İstanbul’daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma, hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz. Aklı selim ile düşünen, kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize güvenle bakıyoruz.”

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