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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz'

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
'Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz'

İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü spor etkinlikleriyle de kutlandı. Boğaz’da yelkenler fora dedi, okların yayları gerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda, “Ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz” dedi.

29 Mayıs İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü kutlamalarında Boğaz’da, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları yapıldı. Yarışın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Fetih bir başlangıç demek, kapıları açmak demek, gönüllere girmek demek. Yelken de yelken açmak; yeni ufuklara, yeni yolculuklara başlamak demek” dedi. 60 yatın katıldığı yarışlar Dolmabahçe Sarayı önünde tamamlanacak.

Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Fetih kutlamaları kapsamında Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nde de 9. Uluslararası Fetih Kupası düzenlendi. Organizasyona bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı kültür festivalidir. Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray’la, Avrasya Tüneli’yle, metrolarıyla, parklarıyla, hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul’umuzu geliştirip, güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih’in İstanbul’daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma, hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz. Aklı selim ile düşünen, kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize güvenle bakıyoruz.” 

Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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