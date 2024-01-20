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Ebru’nun doğum gününde adalet yerini buldu

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#Yılmaz Gürpe#Antalya#Ebru Gürpe
Ebru’nun doğum gününde adalet yerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 07:00

KONYA’da 5 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Antalya’da oturan Yılmaz Gürpe (33), caddede kızıyla yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe’yi (33) tabancayla öldürmüştü.

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Gözaltına alınan Yılmaz Gürpe tutuklanmıştı. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dava açılan Yılmaz Gürpe’nin yargılanmasında sona gelindi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasına karşı kendisini savunan Yılmaz Gürpe, “Pişmanım, eşimi çok seviyorum. Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Olay günü eşim bana hakaretler edince şuurumu kaybettim. Eşimin öldüğünü karakolda öğrendim” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Yılmaz Gürpe’yi haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan duruşmanın ardından açıklamada bulunan anne Jale Gürpe, kızının doğum günü olduğunu belirterek, “Bugün Ebru’mun doğum günüydü. Önce Allah’a, sonra adalete çok güvendim. Adalet yerini buldu’’ diye konuştu.

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#Yılmaz Gürpe#Antalya#Ebru Gürpe

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