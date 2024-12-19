Ebru öğretmenin sınıfında kalem-kâğıt yerine kostüm var

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ESKİŞEHİR Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu sınıf öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, okumayı erken öğrendiği için okula da erken başladı ama küçük bir çocuğun okuldaki öğrenme yolculuğu sırasında yaşadığı zorluklar hep kulağına küpe oldu. Adana’da bir köy okulunda 5 yaşında ilkokula başlayan Ebru Kapaklıkaya, Niğde Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden mezun olduğunda aklında sıradışı bir öğretmen olmak vardı. Çocukluğunda eğitim hayatında yaşadığı öğrenme zorluklarını ve handikapları, öğrencileri yaşamasın diye farklı öğretim metotları uygulamaya başladı. Ebru öğretmen, örneğin velilerin de desteğiyle hazırlanan kartondan dekor ve kostümlerle sınıfta bir trafik ortamı oluşturuyor ve aynı anda hem alfabeyi hem de rakamları öğretiyor. Küçük öğrenciler, trafik ışıkları, yolda ilerleyen araçlar üzerinden pek çok farklı konuyu aynı anda öğreniyor. Çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir yöntem olan ‘Montessori Eğitimi’ni zengin şekilde uygulayan eğitimcilerden olan Ebru öğretmen, şu an 3’üncü sınıf öğrencileriyle devam eden öğretmenlik serüvenini şöyle anlatıyor:

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‘DENEYİM UNUTULMUYOR’

“Sınıf öğretmenliği bölümüne kazanabildiğim için gittim. Öğretmenliği nasıl yapacağımla ilgili kaygılarım vardı çünkü öğrencilikte de dersi anlamakta zorlanıyordum. Yöntem bana uygun değildi. Müzikle, farklı materyaller ve oyunlarla öğretebilirim diye düşündüm. Konuları her öğrencinin anlayabileceği seviyeye getiriyorum. Bunu oyunla, ritimle yapıyorum. Biz tahtaya yazılan bilginin ne kadarını hatırlıyoruz ? Ancak deneyimi unutmuyoruz. Deneyimin içine bilgiyi eklersen bilgi de unutulmaz.

‘PARKUR KURUYORUZ’

Sınıfta tahta, kâğıt ve kalemi ana materyal olarak kullanmıyoruz. İlgili etkinlikler bittikten sonra özet çıkararak not tutuyoruz. ‘Tahtaya yazıp bunu defterinize geçirin’ diyen bir öğretmen değilim. Alfabe öğretiminde örneğin ‘O’ harfi için ‘otobüs’, ‘G’ harfi için ‘gemi’ oldular. Hazırladığım parkura ‘güvenli geçiş alanlarını’, ‘trafik işaretlerini’ yerleştirdim. Rotada kelimeler okuduk. Yolcu alırken ileri, yolcu bırakırken geri saydık. Bu şekilde hem matematik hem Türkçe, hem hayat bilgisi derslerinin tüm kazanımlarını oyunla aldık. Matematiği de kâğıttan çıkarıp oyuna çevirdik. ‘Yuvarlama’ öğretirken iki kaydırağı birleştirdim. Bir tarafına 0’dan 5’e diğerine 5’ten 10’a kadar sayıları yazdım. Hangi onluğa daha yakınsa o taraftan kayarak öğrendik.”