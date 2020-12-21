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Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:18 | Son Güncelleme:

Ebru Kıraner kimdir?

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Ebru Kıraner kimdir?
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Ebru Kıraner, demeçleri ve değindiği konular dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği adına faaliyetler yürüten Ebru Kıraner, bu konuda belirli dönemlerde açıklamalar yapmaktadır. Peki, Ebru Kıraner kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ebru Kıraner Kocabayır, Marmara Üniversitesi'nde Psikiyatri hemşireliği bölümünde ihtisasını tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon dalında çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanlığını yürüten Ebru Kıraner, bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir.

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