Ebru İsminin Anlamı Nedir? Ebru Ne Demek?

Türk Dil Kurumu sözlüğündeki bilgilere göre Ebru isminin üç değişik anlamı mevcuttur.

Ebru İsminin Anlamı

Ebru ismi ülkemizde kadınlar tarafından sıklıkla kullanılır. Farsça kökenli olan bu isim, kaş anlamının yanı sıra birçok farklı ifadelere sahiptir. Farsça kökenli olduğu için de ismin Kuran'da geçmediği sonucuna ulaşmak mümkün.

Ebru İsminin Özellikleri

Ebru isminde olan kişilerin en belirgin özelliği özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Genel olarak Ebru ismindeki kişiler bir yere veya bir kişiye bağlanmakta zorluk çekebilirler. Bu da özgürlükçü ruh hallerinden kaynaklanır. Hayatları boyunca kendilerini kısıtlayan işlerden uzak dururlar. Bu özelliklerinden dolayı da iş hayatlarında kendi kendilerinin patronu olma eğilimi gösterirler. Buna bağlı olarak da Ebru ismindeki kişilerin lider özelliklerinin olduğu söylenebilir.

Ebru isminde olan kişilerin fikirlerine her zaman önem verilir. Çünkü yaratıcı bir düşünme biçimine sahiptirler. Bunun yanı sıra hırslı bir kişiliğe sahip oldukları da söylenebilir. Bu özelliklerinden dolayı da tuttuğunu koparan bir yapıları vardır. Biraz aceleci bir tavra sahip oldukları söylenebilir. Ebru ismindeki kişilerin bir diğer özelliği de çevrelerindeki insanların fikirlerini bazen dinlemekten kaçınmalarıdır.