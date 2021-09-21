Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dever Orgill 4 maçtır suskunDever Orgill 4 maçtır suskun#TFF 1. Lig
Kolluk Gözetim Komisyonuna 82 bin 208 başvuruKolluk Gözetim Komisyonu'na 82 bin 208 başvuru#İçişleri Bakanlığı
İstanbulda şaşırtan olay Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştıİstanbul'da şaşırtan olay! Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı#İstanbul
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Akaryakıt tasarrufu113 milyon liraya ulaşacakBakan Karaismailoğlu açıkladı! Akaryakıt tasarrufu113 milyon liraya ulaşacak#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
Köpeği için business classı kapattıKöpeği için 'business class'ı kapattı!#Hindistan
BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilyadan BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilya'dan#BM
Marcos Alonso, artık diz çökme eylemine katılmayacakMarcos Alonso, artık diz çökme eylemine katılmayacak#Chelsea
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
HABERLERGündem Haberleri

Ebru Erdem'in ölümü davasında karar! Sanığa 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis

#Ebru Erdem#Küçükçekmece#Şüpheli Ölüm
Ebru Erdemin ölümü davasında karar Sanığa çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl hapis

Küçükçekmece'de 2019 yılında Ebru Erdem'in (17) binanın 9. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık Serdar Taş "Çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi. Sanık Taş, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Sevda SARIKAYA / İSTANBUL, (DHA) Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Serdar Taş, SEGBİS'le katıldı. Duruşmada maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanık Serdar Taş'ın, olay günü ailesine haber vermeden yanına gelen yaşı küçük Ebru Erdem ile olayın geçtiği Kemal Sönmez'e ait dairede bir araya geldiği, sanık Serdar Taş'ın daire içerisinde maktule farklı uyuşturucu maddelerden vererek kullanmasını sağladığı iddia edildi. Sonrasında sanık Serdar Taş'ın maktul ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak maktulün kabul etmemesi üzerine sanığın zor kullanarak maktule cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen mütalaada, bu nedenle aralarında yaşanan arbede sırasında sanık Serdar Taş'ın maktulü bulundukları dairenin penceresinden iterek aşağıya düşürdüğü anlatıldı.

Ebrunun son mesajı: Gel beni buradan al

İlgili Haber:Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al

Binanın teras katına düşen maktul Ebru Erdem'in olay yerinde öldüğü, sanıkların üzerlerine yüklenen suçları bu şekilde işledikleri anlaşıldığından sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme", "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Sanık Serdar Taş da bir önceki mütalaada beraatinin istendiğini, savcının mütalaasını değiştirdiğini ve bu durumu anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim" dedi. 

KARAR ÇIKTI

Haberin Devamı

Sanık Taş'ın "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan Küçükçekmece'de hakkında kamu davası açıldığı bu davanın ertelenmesine karar verilmesi nedeniyle davanın mükerrer olduğuna hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki davanın bu suçtan reddine hükmetti.

Ebru Erdemin ölümü davasında yeni gelişme Kendini böyle savundu

İlgili Haber:Ebru Erdem'in ölümü davasında yeni gelişme! Kendini böyle savundu

Mahkeme, Taş'ı "Çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verirken, sanığın maktul Ebru Erdem'e karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapsini ve bu cezasında indirim uygulamamayı kararlaştırdı. 

DİĞER SANIK DA BERAAT ETTİ

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti, sanıklar Serdar Taş ve tutuksuz sanık Kemal Sönmez'in "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından beraatlerine karar verdi. 

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği anlatıldı. İddianamede 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9'uncu katından teras katına düşerek öldüğü ifade edilirken, maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığı belirtildi.

Haberin Devamı

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİstanbul Boğazı'nda heyecanlandıran dakikalar! Peş peşe sıralandılar

Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği ifade edildi. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Erdem#Küçükçekmece#Şüpheli Ölüm