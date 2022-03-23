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Ebru Cizdam Ortaköy'de otelin 7. katından düşerek ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

#İstanbul#Ortaköy#Ebru Cizdam
Ebru Cizdam Ortaköyde otelin 7. katından düşerek ölmüştü Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy’de lüks bir otelin 7'inci katından düşen Ebru Cizdam’ın hayatını kaybettiği dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadın otel girişine düşüyor. O esnada ise otelin önünden geçen bir bisikletli kıl payı kurtuluyor.

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Ortaköy’de geçtiğimiz 3 Mart Perşembe günü saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (40), otelin 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru Cizdam'la aynı odada bulunan 26 yıldır beraber yaşadığı Özgür A.’yı (35) gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Özgür A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan önce Cizdam ile eşi Özgür A.’nın önce mekanda ve ardından dışarıda tartışıp kavga ettikleri, ardından otele girerek burada da kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

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GENÇ KADINI KORİDORDA SÜRÜKLEMİŞTİ

Oteldeki odalarının önünde çiftin tekrardan tartıştığı ve Özgür A.’nın eşini yerde sürüklediği, ardından da kadının eşinden kurtularak kaçtığı görülmüştü. Yaklaşık 3 dakika otel odasının önünde cebini karıştırdığı belirlenen Özgür A. bir süre sonra odaya giriş yapmış daha sonra da çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gitmişti. Ardından da elleriyle eşini tutan Özgür A. kaldıkları odaya girmişti.

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Ebru Cizdam Ortaköyde otelin 7. katından düşerek ölmüştü Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

KADININ OTELDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Ebru Cizdam’ın otelin 7. katından düşerek hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın otelin girişine düşüyor. O esnada otelin önünden bisikletle geçen bir kişi kıl payı ölümden kurtuluyor.  Çevredeki vatandaşlar kadının etrafında toplanıyor. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri olay yerine geliyor.

Ebru Cizdam Ortaköyde otelin 7. katından düşerek ölmüştü Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

MEKANIN İŞLETMECİSİ: KENDİ ARALARINDA TARTIŞIP, “BİZ EVLİYİZ” DEDİLER

Ayrıca çiftin otele girmeden önce eğlendikleri mekanın işletmecisinin de ifade verdiği ortaya çıktı. İşletmeci Ferhat D. emniyetteki ifadesinde, çiftin saat 22.30 sıralarında mekana geldiğini ve alkol aldıktan sonra kendi aralarında tartıştıklarını söyledi. Ferhat D., çiftin tartışması üzerine masalarına giderek bir sorun olup olmadığını sorduğunda çiftin evli olduklarını söyledikleri ve yaklaşık 1.5 saat sonra da ayrıldıklarını belirttiği öğrenildi.

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#İstanbul#Ortaköy#Ebru Cizdam

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