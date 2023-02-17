‘Ebrar’da kayıp 250’yi aştı

Haberin Devamı

Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede çıkarılan cenazelerin sayısı 250’yi geçti. Ebrar Sitesi’nde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Fatih Nar, deprem anını şöyle anlattı:

BİNA YIKILA YIKILA İNDİK

“Yataktaydım, şoka girdim. Bina sallanıyor, duvarlar yıkılıyordu. Balkona çıktım, yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm. Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'üncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. En çok hasarı büyük bloklar aldı. Yani depreme hiç dayanmadı. Depreme dayanıksız olduğunu hiç duymamıştık. Hatta Ebrar Sitesi’nin çok dayanıklı olduğu söyleniyordu.”





