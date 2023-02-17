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‘Ebrar’da kayıp 250’yi aştı

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#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi#Deprem
‘Ebrar’da kayıp 250’yi aştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ın merkezindeki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 blokundan 8’i depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı.

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Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede çıkarılan cenazelerin sayısı 250’yi geçti. Ebrar Sitesi’nde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Fatih Nar, deprem anını şöyle anlattı:

‘Ebrar’da kayıp 250’yi aştı

BİNA YIKILA YIKILA İNDİK

Yataktaydım, şoka girdim. Bina sallanıyor, duvarlar yıkılıyordu. Balkona çıktım, yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm. Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'üncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. En çok hasarı büyük bloklar aldı. Yani depreme hiç dayanmadı. Depreme dayanıksız olduğunu hiç duymamıştık. Hatta Ebrar Sitesi’nin çok dayanıklı olduğu söyleniyordu.”



 

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#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi#Deprem

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