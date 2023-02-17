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Ebrar Sitesi’nin enkazından 6 günde 22 kişiyi sağ çıkardılar

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#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi#Deprem
Ebrar Sitesi’nin enkazından 6 günde 22 kişiyi sağ çıkardılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 11:43

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 320 dairelik Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışan NAK Arama Kurtarma ekipleri, 6 günde 22 insana sağ olarak ulaştı. Enkaz altındaki çalışmalar ekiplerce görüntülendi. NAK Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, Ebrar Sitesi enkazında yapılan çalışmaları anlattı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 kenti vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama- kurtarma çalışması başlattı. Bursa'dan da 59 kişilik NAK Arama Kurtarma ekibi, bölgeye gitti. NAK ekipleri, Kahramanmaraş'ta yıkılan 8 blok ve 320 dairelik Ebrar Sitesi’nin enkazında görevlendirildi.

Enkazda Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Romanya ekibi UVSAR ile birlikte çalışan NAK ekipleri, 6 günde 22 kişiye sağ ulaştı. Enkaz altındaki çalışmalar da ekiplerce görüntülendi. Görüntülere enkazda ulaşılan kişilerin ilk olarak su istediği ya da yakınlarını sorduğu görüldü.

Ebrar Sitesi’nin enkazından 6 günde 22 kişiyi sağ çıkardılar

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‘YAŞAM BOŞLUKLARI HAYAT KURTARIYOR’

NAK Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, Ebrar Sitesi’nin enkazında yapılan çalışmaları anlattı. 22 kişiye sağ ulaştıklarını belirten Fatih ışık, "Bunların en küçüğü 1,5 yaşında bir bebek, en büyüğü de 77 yaşında bir ağabeyimiz. Biz sadece arama ve kurtarma operasyonlarına müdahale etmiyoruz. Eğitim de veriyoruz. Hep eğitimlerde söylediğimiz bir şey var; ‘Yaşam boşlukları hayat kurtarır’ diyoruz. ‘Sağlam eşyaların yanında mutlaka yaşam boşluğu kalır ve burada hayatta kalmak mümkündür’ diyoruz. Sağ çıkardığımız bu kişiler hep bu yaşam boşluklarında bulunan insanlar" dedi.

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‘ENKAZDAN ÇIKANLAR BAŞKALARININ SESİNİ DUYDUĞUNU SÖYLÜYOR’

NAK Başkanı Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gibi durumlarda binanın krokisi üzerinden hareket etmek mümkün değil. Çünkü bina yıkılırken büyük yer değişiklikleri olabiliyor. İnsanlar bulunduğu kattan bir kat aşağı düşebiliyor. Bir odadan başka bir odaya geçebiliyor. Dolayısıyla kroki üzerinden gitmemiz çok olası değil. En çok yaptığımız yöntemlerden biri sesli arama. Enkazdan herhangi bir ses alabilirsek o ses üzerine bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çok kapsamlı termal ekipmanları vardı. Bunlar terör operasyonlarında kullanılan ekipmanlarmış. Enkaz altında vücut ısısını tespit eden ekipmanlar vardı. Onların verdiği noktalar üzerinden de çalışma yaptık ama bizim için en temel referans ses. Eğer ses alabiliyorsak o bölgeyi kesinlikle bırakmıyoruz ve en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkarılan kişiler de başkalarının sesini duyduğunu söylüyor. Onların söylemleri üzerine de operasyonumuzun yönünü değiştirip tekrar arama çalışmasına başlıyoruz."

Ebrar Sitesi’nin enkazından 6 günde 22 kişiyi sağ çıkardılar

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‘BASKETBOLCU OLMA HAYALİ VARMIŞ’

Enkazdan çıkardıkları bir erkek çocuğun birkaç gün sonra yaşamını yitirdiğini belirten Işık, "Bizi üzen bir olay oldu. 14 yaşında Ahmet isimli genç bir kardeşimizi çıkardık. Eli yatağının altına sıkışmıştı. Basketbolcu olma hayali varmış. Biz çıkardıktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu da karşılaşılan bir durum. Enkaz altından çıkarılan kişiler ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Onun durumu bizi çok üzdü" diye konuştu.

‘ARAMA KURTARMAYI ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİYOR’

Arama kurtarma çalışmasının bireysel yapılamayacağından bahseden Fatih Işık, "Mutlaka bu işi kolektif bir şekilde, örgütlü bir yapıyla yapmak gerekiyor. Bu noktada insanlar arama kurtarma derneklerine üye olabilirler. Aksi halde 'Ben bir makine aldım, bu makineyi çok iyi kullanıyorum. İnsanları kurtarabilirim' gibi şeyler yapma seçeneğiniz yok. Arama kurtarma yapmak isteyen kişiler örgütlü bir şekilde, bu işin akreditasyonunu almış bir şekilde devam eden ekiplere üye olabilirler. Her türlü eğitimi alıp, hayat kurtarma yolunda onlar da baş koyabilirler" ifadelerini kullandı.

Ebrar Sitesi’nin enkazından 6 günde 22 kişiyi sağ çıkardılar

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Öte yandan depremin ardından çok sayıda kişi, arama- kurtarma gönüllüsü olmak için dernek ile iletişime geçti. NAK Arama Kurtarma Derneği binasında düzenlenen toplantıya, gönüllü olmak isteyen yaklaşık 300 kişi katıldı.

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#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi#Deprem

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