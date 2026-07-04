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Ebrar Sitesi’nde 123 ölüme ceza

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#KAHRAMANMARAŞ#Hapis Cezası#Sanık
Ebrar Sitesi’nde 123 ölüme ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 07:00

KAHRAMANMARAŞ’ta, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi G Blok’ta yaşayan 123 kişi yaşamını yitirmiş 11 kişi de yaralanmıştı. 6’sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

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MÜTEAHHİDE 17 YIL

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada binanın müteahhidi tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, sorumluluğunun bulunmadığını öne sürerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da binayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme, Tevfik Tepebaşı’nı ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan H.M.G. ile F.Y. ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 6 yıl 8’er ay hapis cezası aldı. 11 tutuksuz sanık da beraat etti. Davada firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga’nın ise dosyaları ayrılmıştı.

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#KAHRAMANMARAŞ#Hapis Cezası#Sanık

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