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Ebrar Sitesi artık yok

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#Deprem#Ebrar Sitesi#Enkaz
Ebrar Sitesi artık yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Yaşanan depremlerde 8 bloku tamamen çöken, 4 bloku da ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Ebrar Sitesi’nin enkazı kaldırıldı.

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Kahramanmaraş depreminde hafızalara kazınan felaketlerden biri de Gaziantep’teki Ebrar Sitesi’ydi. Sitenin enkazından 250’den fazla cenaze çıkartıldı. Buradaki enkaz altından en son, depremin 11’inci günü Neslihan Kılıç (42) sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları 14 gün boyunca aralıksız sürdü. Yetkililer dün Ebrar Sitesi’nin enkazının kaldırılması için çalışmalara başladı.

Ebrar Sitesi artık yok


Ebrar Sitesi’nde kardeşi, yengesi ve 3 yeğenini kaybeden Göksal Bozkuş, site enkazı önünde bekleyen son kişi. Ağabeyinden kalan ziynet eşyalarını bir umut bulunur diye beklediğini anlatan Göksal Bozkuş, “Bizim evimiz de ağır hasarlı. Kardeşimi, ailesini ve evimi kaybettim. Çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum” dedi. 

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ELAZIĞ’IN 6 KATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yaptı. Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi’nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ’da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır” dedi.

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#Deprem#Ebrar Sitesi#Enkaz

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