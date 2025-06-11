Ebelerden gebelere doğum dansı

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Ebelerin, özellikle normal doğum için psikolojik hazırlıkta da yardımcı olacakları bildirildi. Normal doğumun daha kolay olabilmesi ve kadının algıladığı doğum ağrısını azaltmak için gebelere doğum dansı yaptırılacağı belirtilen rehberde, doğumda kadının stresini azaltmak için ise müzik kullanılacağı belirtildi. Bakanlığın normal doğuma katkı sağlanması için de hazırladığı rehberde şu ayrıntılar yer aldı:

MASAJ ÖNERİSİ SUNULACAK

“Ebeler ve doğum ekibi her zaman ulaşılabilir olacak. Gebelere izinsiz ve gereksiz dokunma asla yapılmayacak. Nefes egzersizleri yaptırılarak, doğumda gebenin algıladığı ağrıyı, stresi ve anksiyete azaltılacak. Düşük riskli gebelere, kadının tercihine bağlı olarak doğumun birinci evresinde masaj uygulanması önerilecek. Normal doğuma yardımcı olmak için doğum dansı yapılacak. Doğum dansı, kadının algıladığı doğum ağrısını azaltırken, doğumdan memnuniyetini de artırıyor. Doğum dansının, annenin iyilik halini artırdığı ve anksiyetesini azalttığı biliniyor. Dansta dinletilen müziğin de kadın üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğu da düşünülüyor.”