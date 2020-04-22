Ebeler Haftası ne zaman?

2 canın emanet edildiği kutsal bir meslek olan ebelik, dünya üzerindeki en eski meslekler arasında yer alıyor. Güç koşullar altında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimiz sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçalarıdır. İşte, Ebeler Haftası hakkında merak edilenler...

İnsan hayatında bebek ve anne sağlığı açısından doğum öncesi, doğum esnası ve sonrasında verdiği sağlık hizmetleri ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli bir role sahip olan ebeler, kadın sağlığının koruyucusu olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde 21-28 Nisan tarihlerinde Ebeler Haftası kutlanmaktadır.