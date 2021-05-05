Ebeler Günü (Haftası) ne zaman? İşte 2021 kutlama tarihi

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, ebelere özel Ebeler Haftası her yıl aynı tarihler arasında kutlanıyor. İşte, Ebeler Haftası hakkında merak edilenler...

İnsan hayatında bebek ve anne sağlığı açısından doğum öncesi, doğum esnası ve sonrasında verdiği sağlık hizmetleri ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli bir role sahip olan ebeler, kadın sağlığının koruyucusu olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.

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