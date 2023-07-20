Ebedi gençliğe doğru

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İngiliz biliminsanları, vücuttaki yaşlı, işlevini kaybetmiş ve ‘zombi’ olarak nitelenen hücreleri seçerek, sağlıklı olanları etkilemeden yok eden yeni bir molekül keşfetti. The Independent gazetesinin haberinde, gelişmenin, yaşlanma karşıtı yeni tedavilerin önünü açabileceği belirtilirken CUDC-907 diye bilinen molekülün hem kansere hem de kanserin yeniden oluşmasına neden olan yaşlı hücrelere karşı mücadele edebileceği vurgulandı. Leicester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları, Aging adlı bilimsel dergide yayımlanırken, denemelerde CUDC-907’nin, genç ve sağlıklı hücrelere birkaç yan etki dışında zarar vermediği tespit edildi.

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‘ZOMBİ’ HÜCRELER

Ölmeyen ancak normal hücreler gibi mevcut işlevlerini yerine getiremeyen ‘zombi’ hücrelerin, kireçlenmeden damar tıkanıklığına, bunamadan nörolojik dejeneratif hastalıklara kadar, yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunduğu değerlendiriliyor. İnsan genç yaşlarında sözkonusu ‘zombi’ hücreleri onarabilirken, yıllar içinde bağışıklık sistemi yaşlandıkça onarma işlemi eskisi kadar sağlıklı çalışmıyor ve vücuttaki ‘zombi’ hücrelerin sayısı git gide artıyor. Bu durum da yaşlılığa bağlı hastalıkları beraberinde getiriyor.