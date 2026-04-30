Ebe desteği ile sezaryen doğum azaldı

Haberin Devamı

Eylem planı kapsamında 6 ay önce de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması başlatıldı. Toplam 61 bin ebenin yanı sıra 3 bin 400 koordinatör ebenin görev aldığı uygulama kapsamında Mart 2026 itibarıyla ülke genelinde 601 bin 263 gebeye hizmet verildi. İlk bebeğini bekleyen anne adaylarına doğuma son 3 ayı kapsayan döneminde bir ebe görevlendiriliyor. Anne adayları gebeliklerinin son 3 ayında evlerinde ziyaret edilerek doğuma hazırlanıyor. Anne adaylarına normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi anlatılarak, doğum sürecine ilişkin kaygıların birebir iletişimle giderilmesi hedeflendi. Ayrıca rehberlik ve destek hizmetleri sağlanıyor.

'SEZARYEN ORANLARINDA DÜŞME OLDU'

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Fatma Duran, şu ana kadar 102 gebeyi evinde ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Doğumdan sonra da gebelerimizi lohusalık döneminde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde sezaryen oranlarımız yüksek. Bu proje ile Türkiye genelinde bir miktar sezaryen oranlarımızda düşme oldu. Hedefimiz sezaryen oranlarımızı azaltmak. Ama daha büyük hedefimiz doğurganlık oranımızı tabii ki 1.4’lerin üstüne çıkarmak" diye konuştu.