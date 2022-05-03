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Ebe Büşra Tosun ile annesinin cansız bedenleri bulunmuştu! Kayıp baba 6 gündür aranıyor

#Erzurum#Olur#Oltu Çayı
Ebe Büşra Tosun ile annesinin cansız bedenleri bulunmuştu Kayıp baba 6 gündür aranıyor

Erzurum'da başka bir otomobille çarpışıp Oltu Çayı'na uçan ve ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut’un (54) öldüğü kazada suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

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Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı’na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Ebe Büşra Tosun ile annesinin cansız bedenleri bulunmuştu Kayıp baba 6 gündür aranıyor

Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Fevzi Bulut’a ise ulaşılamadı. Olay günü kendi imkanlarıyla kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri de bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ebe Büşra Tosun ile annesinin cansız bedenleri bulunmuştu Kayıp baba 6 gündür aranıyor

2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut için arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Baraj kapakları 15 dakika kapatılarak debisi düşen çaya giren Jandarma Arama Kurtarma Su Altı timleri suyun içinde, UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Şenkaya ilçesinden bölgeye sevk edilen jandarma komandolar da çay kenarında çalışmalarını sürdürdü.

Ebe Büşra Tosun ile annesinin cansız bedenleri bulunmuştu Kayıp baba 6 gündür aranıyor

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#Erzurum#Olur#Oltu Çayı

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