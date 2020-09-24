EBA’ya siber saldırı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasına erişim sorununun, teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır.

‘HIZLI GEÇİŞ’ İYİLEŞTİRİLDİ

Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler, anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'hızlı geçiş' özelliği iyileştirilmiştir."

O SAATLERDE İKİ SALDIRI

Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine de dikkat çekildi. Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları'na göre, sıkıntı yaşanan saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir. EBA sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır.”