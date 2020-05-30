EBA uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte online eğitimin biteceği tarih

Mart ayından beri devam eden uzaktan eğitim sürecinin sonrasına yaklaşılırken, online eğitimin biteceği tarih gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada okulların eylül ayında açılacağını söylemişti. Konuyla ilgili detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi. İşte, ayrıntılar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UZAKTAN EĞİTİM RİCASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitime değindi.

"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, okullar açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara verilmeyip, bayram sonu derslere dönüleceğini belirtti.

Ziya Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki." değerlendirmesini yaptı.