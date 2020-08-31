EBA TV canlı yayın ekranları ve frekans bilgileri: EBA TV online canlı dersler ne zaman başlayacak?

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

TRT EBA TV ders programlarına nasıl ulaşılır?

EBA Tv canlı yayınları belirlenen frekans ayarlarıyla ve online sayfa üzerinden gerçekleşiyor. Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebiliyor.

Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ



Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.