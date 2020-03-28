EBA TV 30 Mart haftası ders programı yayınlandı mı?

Yüz yüze eğitime verilen aranın ardından evlerinde uzaktan eğitime katılan öğrenciler, ders programını merak ediyor. TRT EBA TV'den MEB'in hazırladığı içeriklerle uzaktan eğitim alacak farklı kademelerden çok sayıda öğrenci, kendi düzeyleri için gelecek hafta EBA TV'nin ders programında neler olacağını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

EBA ders programı her gün değişiklik gösteriyor. Gün içinde; 09.00 ile 22.30 arasında hizmet veren EBA TV üzerinden kendilerine ayrılan saatleri ders programı aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, ilkokul, lise ve ortaokul ders programı bilgilerine haberimiz üzerinden erişim sağlayabilir.

EBA ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi saat aralığında hangi dersleri izleyebileceklerini öğrenebilecek. Sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders görecek. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak.

30 MART HAFTASI DERS PROGRAMI

30 Mart haftası EBA TV'de yayımlanacak derslerin progam listesi henüz online sistem üzerinden güncellenmedi. Konuya dair gelişme olduğu taktirde haberimizde yer vereceğiz.