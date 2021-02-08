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Haber Giriş: 08.02.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA seminer 2021 öğretmen girişi ve canlı yayın ekranı

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EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA seminer 2021 öğretmen girişi ve canlı yayın ekranı
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EBA öğretmen seminerleri 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminerlerin ilk gününde canlı yayına katıldı. EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabiliyorlar. İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve seminer ders programı

Öğretmen seminerleri koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrim içi mesleki çalışma programı 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Bu süreçte EBA öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor. İşte seminer ders programı ve EBA öğretmen giriş ekranı

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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