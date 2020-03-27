EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA 2020 öğretmen giriş ekranı

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam edecek. EBA'ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı öğretmenler, öğrenciler ve veliler giriş yapabiliyor. Bu konuda 'www.eba.gov.tr' adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler yer alıyor. İşte, EBA 2020 öğretmen giriş ekranı...

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

Bakanlık, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı. Öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecek.

EBA'NIN İÇERİĞİ

Okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar tüm seviyelerdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan 1600'den fazla ders ve 37 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içeriğin olduğu bir dijital eğitim platformu olan EBA'da, okullardaki derslerin her biri için ayrı bir alan bulunuyor.

Burada ders seviyesinde, ders kitapları, etkileşimli kitaplar, uygulamalar ve testler sunuluyor ayrıca bunların yanı sıra konu ve kazanımlara eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler gibi çok sayıda ve farklı türde içerik de yer alıyor. EBA'da 5 binden fazla kitap 240 binden fazla soru, öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Ayrıca, bu ders içeriklerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine ve eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak içeriklere ulaşabileceği bir kütüphane alanı da bulunuyor. Burada da farklı kategorilerde, çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler gibi binlerce içerik mevcut.