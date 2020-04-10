EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV uzaktan eğitim öğrenci girişi ekranı

EBA girişini yapmak isteyen öğrenciler, giriş ekranını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Okulların ara tatilinin bir hafta öne çekilmesinin ardından 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim başladı. Dersler, EBA ve TRT üzerinden yapılıyor. TRT'den yapılan eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinliyorlar. İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı ve detaylar...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya T.C. kimlik numaranız ve kendi oluşturacağınız şifrelerle girebilirsiniz. Veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar.

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

23 Mart'ta başlayan online eğitimde şifre almak için “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor.

E-POSTA İLE ŞİFRE ALMA

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).

e-Postanıza gelen doğrulama kodunu girip ve “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifrenizi belirlemeniz ve “Kaydet” butonuna tıklamanız gerekiyor.

CEP TELEFONU İLE ŞİFRE ALMA

Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinmeli ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturmalısınız).

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifreniniz belirleyip ve “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.

EBA TV DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV lise de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.